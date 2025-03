Seco, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

Mediobanca

Seco

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 2,40 euro) il prezzo obiettivo su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e ha mantenuto ilsul titolo a "". Gli analisti scrivono che i risultati del quarto trimestre 2024 sono stati, evidenziando una contrazione più lieve dell'EBITDA rettificato con una migliore generazione di FCF guidata dalle efficienze NWC.Mediobanca hacome implicito nelle indicazioni sul primo trimestre del 2025. Ciò si traduce in un taglio medio del 9% nell'EBITDA FY25-26. Per FY25, prevede una crescita organica del 10% anno su anno (dal precedente +15,6% anno su anno), che comporta una graduale accelerazione del ritmo di crescita attraverso i trimestri. Si aspetta un GPM stabile di circa 53% mentre la leva operativa dovrebbe guidare 3,5 p.p. di espansione del margine EBITDA rettificato per raggiungere il 18,9%. Per FY26, si aspetta che la crescita organica acceleri al +13% anno su anno, con la leva operativa che sostiene ulteriori 2,8 p.p. di espansione del margine EBITDA adj. al 21,7%. Per quanto riguarda la generazione di cassa, considera la performance migliore del previsto, anticipando al contempo un'inversione del NWC e circa 22 milioni di euro di capex per FY25, che dovrebbero portare Seco a raggiungere un NFP di 52 milioni di euro."Apprezziamo la redditività migliore del previsto e la performance FCF segnalata nel Q4 in un contesto di debole andamento dei ricavi - si legge nella ricerca - Tuttavia, abbiamo modificato le nostre aspettative per riflettere un percorso di recupero più graduale del fatturato dopo la pubblicazione delle indicazioni del primo trimestre. Mentre il titolo si dirige verso una prospettiva di domanda più favorevole nel 2025, manteniamo il rating Neutral in attesa di una maggiore visibilità sulla forza della ripresa aziendale. In questo contesto, ile giustificare una posizione più costruttiva sul nome".