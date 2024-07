Centotrenta Servicing, Standard Ethics alza rating di sostenibilità

Sesa

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) dia "" dal precedente "EE-" con Outlook "Positivo". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Centotrenta Servicing è una società non quotata attiva come. Nel 2023 è entrata a far parte del Gruppo. L'ingresso del nuovo azionista di maggioranza ha visto modificarsi l'assetto societario e la composizione del Consiglio di Amministrazione.Non soggetta a obblighi di rendicontazione, Centotrenta comunica attraverso il sito istituzionale obiettivi e strategie volontariamente assunte in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). Per dimensioni e tipologia di attività, gliIlalle caratteristiche e dimensioni aziendali ed è stato oggetto di alcune recenti implementazioni nella struttura e nei documenti principali, come il Codice Etico.Le strategie sono allineate alle richieste di sostenibilità di Onu, Ocse e Ue (fonti richiamate negli strumenti di governo). Tra i temi su cui la società ha indirizzato maggiore attenzione, si menziona quello della, pur con spazi di ulteriore miglioramento circa la composizione degli organi apicali.