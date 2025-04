Autostrade per l'Italia, S&P alza rating a "BBB" con outlook stabile

(Teleborsa) -ha elevato a "" (da "BBB-") il merito di credito di lungo periodo di(ASPI), migliorando anche il rating di breve termine che passa a "A-2". L'outlook sul rating è stabile.L'upgrade di ASPI riflette un. S&P considera ASPI un GRE (Government-related entity) da quando il consorzio guidato da CDP ha acquisito una partecipazione dell'88,06% in ASPI nel 2022 da Atlantia (ora Mundys). Ritiene che l'emittente tragga beneficio da un'elevata probabilità di un sostegno straordinario da parte del governo italiano, che si traduce in un innalzamento di un notch del rating sull'emittente. Ciò riflette il ruolo molto importante di ASPI per il governo, in quanto principale gestore di autostrade a pedaggio in Italia, che copre circa il 50% della rete autostradale nazionale e fornisce un'infrastruttura strategica per l'economia e il movimento delle persone in Italia.Riflette inoltre un, che detiene indirettamente il 45% di ASPI tramite CDP. Gli ingenti investimenti di ASPI nella modernizzazione degli asset e nell'ammodernamento delle tratte più trafficate della rete sono una priorità per il governo, innescando un significativo rischio reputazionale. A nostro avviso, il coinvolgimento di CDP migliora anche la stabilità e la prevedibilità della struttura patrimoniale di ASPI.Sono in corso, evidenzia S&P. Il ritardo nel processo di approvazione, che stabilirebbe l'entità dell'aumento tariffario annuo per remunerare gli investimenti previsti nel periodo di regolazione, è conseguente al significativo aumento del piano di spesa in conto capitale (capex) per la durata residua della concessione, derivante da varianti progettuali, aumenti dei costi delle materie prime e aggiornamenti degli standard normativi infrastrutturali. In attesa dell'approvazione del piano economico-finanziario, S&P continua a ritenere che una politica finanziaria di supporto rimanga fondamentale per preservare la qualità del credito di ASPI. In tale contesto, valuta positivamente l'impegno degli azionisti di ASPI a mantenere un rating pari o superiore a "BBB-".