Intelligenza artificiale, Orsini (Confindustria): ancora non è stato istituito Fondo Sovrano dell'Italia

(Teleborsa) - Il Presidente di Confindustria,, ha sottolineato l'urgenza di istituire il fondo sovrano dedicato all'. "Oggi abbiamo veramente la necessità di mettere a terra il tema del digitale, dell'intelligenza artificiale, che sarà la nuova rivoluzione industriale. Il rischio è che noi diventeremo il fanalino di coda nei confronti deglie della", ha dichiarato intervenendo in videcollegamento al convegno inaugurale del Plant 1 della LEF, spazio di pura innovazione che nel 2011 ospitò la sede storica dell'azienda digitale modello fondata da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey e Company, a San Vito al Tagliamento (PN)."Glistanno investendo, mettendo insieme 88 nuove società, 80 miliardi, quando l'ne ha investiti solo 2.investiranno dai 2 ai 3 miliardi nei prossimi anni e l'purtroppo non ha ancora costituito ildove sarà dichiarato di quanto sarà l'investimento di questo paese. Credo che non possiamo rimanere indietro", ha aggiunto."La maggiore sfida" che l'industria italiana si trova ad affrontare "è quella del post covid, deglida mettere a terra in questo 2024. Sappiamo che dopo il covid siamo cresciuti del 30,4%, il doppio dei francesi e dei tedeschi, poco meno degli spagnoli. È ovvio che Industria 5.0 ci aiuterà nell'ultimo trimestre 2024 e incrementeremo il nostro Pil nel 2025. Grazie proprio al tema degli investimenti", ha sottolineato Orsini."Il tema dell'è sempre molto sentito, perché è un tema di– ha dichiarato il presidente di Confindustria –. Sappiamo benissimo che oggi paghiamo quasi il doppio delledella media europea. In maggio abbiamo pagato quasi 5 volte la bolletta rispetto a quella spagnola. Per noi questo tema è fondamentale".