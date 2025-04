Fondo sovrano norvegese, Stoltenberg: evitare bruschi cambiamenti di strategia

(Teleborsa) - "Nel 2024 il valore del fondo pensione è aumentato significativamente. Nelle ultime settimane, tuttavia, abbiamo visto come il fondo possa subire notevoli fluttuazioni in un breve lasso di tempo. L'elevata incertezza sui dazi ha provocato notevoli turbolenze nei mercati finanziari internazionali. Dall'inizio dell'anno, il valore del Government Pension Fund Global si è ridotto di circa 1.100 miliardi di corone norvegesi. Abbiamo una strategia di investimento a lungo termine ampiamente condivisa e". Lo afferma il ministro delle Finanze norvegese,, nella relazione per il 2025 del fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo per asset."Bisogna- ha aggiunto - In un periodo di maggiore imprevedibilità, un'ampia diversificazione del rischio resta l'approccio migliore. Ciò è garantito dalla consolidata strategia di investimento, ampiamente ancorata".Nel corso del, il valore del Government Pension Fund Global è aumentato di quasi 4.000 miliardi di corone norvegesi, arrivando a poco meno di 20.000 miliardi di corone norvegesi. Il r, misurato nel paniere di valute del fondo, ovvero poco più di 2.500 miliardi di corone norvegesi. La forte crescita degli utili e l'elevata valutazione delle aziende sui mercati azionari hanno contribuito in modo determinante ai rendimenti dell'anno scorso, con il settore tecnologico in particolare a risaltare.L'nel fondo è ammontato a poco più di 400 miliardi di corone norvegesi, in quanto il flusso di cassa netto del governo derivante dalleè stato significativamente superiore al deficit di bilancio corretto per il petrolio. Una corona più debole rispetto al paniere di valute del fondo ha contribuito, isolatamente, ad aumentare il valore del fondo in corone norvegesi di poco più di 1.000 miliardi di NOK.