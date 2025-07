BCE: a maggio calo tassi per prestiti a società, stabili quelli per mutui

(Teleborsa) - L'indicatore composito delper iè diminuito di 15 punti base a maggio, attestandosi al 3,65%. È quanto emerge dal consueto rilevamento della Banca centrale europea (). L'indicatore per i nuovi prestiti alle famiglie per l'è rimasto sostanzialmente invariato al 3,30%.Il tasso di interesse composito per icon scadenza prestabilita delleè diminuito di 10 punti base, attestandosi al 2,06%, mentre il tasso di interesse per i depositi overnight delle imprese è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,58%.Il tasso di interesse composito per icon scadenza prestabilita delleè diminuito di 11 punti base, attestandosi all'1,87%, mentre il tasso di interesse per i depositi overnight delle famiglie è rimasto invariato allo 0,29%.