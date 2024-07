Eventi e scadenze del 17 luglio 2024

Domenica 14/07/2024

Martedì 16/07/2024

Mercoledì 17/07/2024

Alcoa

Altea Green Power

Arras Group

Home Bancorp

Johnson & Johnson

U.S. Bancorp

United Airlines Holdings

(Teleborsa) -- Brasilia - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Federativa del Brasile- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- L'Institute of International Finance, Payments Association e Emerging Payments Association Asia organizzano il Global Payments Forum per esaminare i progressi verso gli obiettivi della Roadmap del G20 per il potenziamento dei pagamenti transfrontalieri. Evento online- Tripoli - L'evento, organizzato dal Governo di unità nazionale (GUN) libico, riunirà 11 capi di Stato e di governo con lo scopo di trovare soluzioni pratiche al fenomeno dell’immigrazione illegale. Al Forum parteciperanno Italia, Malta, Niger, Ciad, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Sudan, Algeria, Tunisia e Paesi Bassi, oltre alla Lega Araba, all’Unione Africana e all’Unione Europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni09:00 -- Roma - Evento organizzato dal PNS (Polo Nazionale della Dimensione Subacquea). Partecipano, tra gli altri, il ministro Musumeci, Pierroberto Folgiero (AD Fincantieri) e Lorenzo Mariani (Condirettore Generale Leonardo)14:30 -- Questione time del ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo