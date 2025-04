Ultimi giorni per la riammissione alla Rottamazione-quater delle cartelle

(Teleborsa) - C’èper richiedere la, accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.La possibilità di rientrare nella definizione agevolata è prevista dalla legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe. La misura è destinata ai contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater entro il 31 dicembre 2024, a causa di pagamenti omessi, insufficienti o effettuati in ritardo rispetto alle scadenze previste.La domanda di riammissione va, attraverso il servizio "Riammissione Rottamazione-quater" disponibile sia nell’area riservata che in quella pubblica del portale. Le modalità operative variano a seconda dell’area utilizzata.Una volta inviata la richiesta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione contenente l'importo complessivo dovuto e i relativi moduli di pagamento, in base al piano di rateizzazione scelto.Il versamento potrà avvenire in, oppure in un massimo di 10 rate di pari importo, con le seguenti scadenze: 31 luglio e 30 novembre 2025 per le prime due rate, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni 2026 e 2027.