Kandji raccoglie 100 milioni di dollari da General Catalyst

(Teleborsa) -, piattaforma di gestione e sicurezza dei dispositivi, ha, di cui 50 milioni destinati al finanziamento azionario per la sua serie D e 50 milioni di dollari per investimenti go-to-market. Quest'ultimo round porta la valutazione di Kandji a 850 milioni di dollari. Deep Nishar di General Catalyst entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione della società.Kandji utilizzerà il finanziamento azionario per sostenere gli, consentendo a Kandji di apportare ulteriori progressi alla sua piattaforma integrata per la gestione completa e la sicurezza dei dispositivi Apple aziendali. L'investimento derivante dalla strategia Customer Value di General Catalyst verrà utilizzato per accelerare la crescita e aumentare gli investimenti nelle vendite e nel marketing.Dall', l'azienda ha registrato un aumento di oltre il 600% delle entrate ricorrenti annuali e la sua base di clienti è cresciuta di quasi 4 volte in oltre 40 settori. Tra i clienti degni di nota figurano, Canva e Notion, e l'azienda ha collaborazioni con giganti del settore come, AWS e