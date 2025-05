Apple, trimestrale sopra le attese. Impatto di 900 milioni da dazi nel trimestre in corso

Apple

(Teleborsa) -, società tecnologica statunitense, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 29 marzo 2025) con undi 95,4 miliardi di dollari, in crescita del 5% su base annua, e undi 1,65 dollari, in crescita dell'8% su base annua. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati LSEG, ricavi di 94,7 miliardi di dollari e utili di 1,63 dollari per azione."Oggi Apple presenta solidi risultati trimestrali, tra cui una crescita a due cifre nei Servizi - ha dichiarato- Siamo stati lieti di dare il benvenuto all'iPhone 16e nella nostra gamma e di presentare nuovi e potenti Mac e iPad che sfruttano le straordinarie capacità del processore Apple. E siamo orgogliosi di annunciare di aver ridotto le nostre emissioni di carbonio del 60% negli ultimi dieci anni".Le vendite disono state di 46,84 miliardi di dollari, rispetto ai 45,96 miliardi di dollari di un anno fa e alle stime di 46,17 miliardi di dollari. Le vendite disono state rispettivamente di 6,40 e 7,95 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 6,07 e 7,92 miliardi di dollari (5,56 e 7,45 miliardi di dollari un anno fa). Nel segmento degli accessori e deglidi Apple, che comprende prodotti come gli AirPods, i ricavi sono stati di 7,52 miliardi di dollari, rispetto ai 7,91 miliardi di dollari di un anno fa e alle stime di 7,85 miliardi di dollari. I ricavi dell'attività disono stati di 26,65 miliardi di dollari, rispetto ai 23,87 miliardi di dollari di un anno fa e alle stime di 26,69 miliardi di dollari."I risultati economici del trimestre di marzo hanno generato una crescita dell'utile per azione dell'8% e un flusso di cassa operativo di 24 miliardi di dollari, consentendoci di restituire 29 miliardi di dollari agli azionisti - ha dichiarato- E grazie agli elevati livelli di fidelizzazione e soddisfazione dei nostri clienti, la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto ancora una volta un nuovo massimo storico in tutte le categorie di prodotto e in tutti i segmenti geografici".Il board di Apple ha dichiarato unin contanti di 0,26 dollari per azione ordinaria, con un aumento del 4%. Il dividendo sarà pagabile il 15 maggio 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 12 maggio 2025. Il board ha inoltre autorizzato un ulteriore programma diper un valore massimo di 100 miliardi di dollari.Tim Cook ha detto agli analisti che ipotrebbero aggiungere circa 900 milioni di dollari di costi in questo trimestre.