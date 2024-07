Dekra rilascia a Engineering la Certificazione per la parità di Genere

(Teleborsa) -consegna al, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e PA, ladel proprio sistema di gestione della- società indipendente riconosciuta a livello mondiale, specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni - ha affiancato la Digital Transformation company italiana con circa 15mila dipendenti e 80 sedi distribuite tra Europa, Stati Uniti e Sud America nel, che si è focalizzato su sei indicatori chiave: cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione per le donne, equità retributiva di genere, sostegno alla genitorialità ed equilibrio tra vita privata e vita professionale.Durante gli, Engineering si è distinta per la chiarezza delle priorità di azione, la spinta a diffondere una cultura dell’inclusione e il disegno dei processi di Human Resources: questi ultimi sono finalizzati alla gestione e alla partecipazione delle persone in modo equo e paritario, e alla promozione di un ambiente di lavoro che supporta le donne e la genitorialità.DEKRA sostiene da tempo che la certificazione sia un volano per il cambiamento culturale all’interno delle organizzazioni, in tal senso, secondo, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia: “È per noi un privilegio aver consegnato al Gruppo Engineering l'attestato di certificazione della parità di genere. Questo risultato conferma che, nell'agenda di DEKRA, la sostenibilità è un tema fondamentale, che ci permette di mettere al centro le donne e ogni singolo individuo. La certificazione, infatti, favorisce la promozione di una nuova cultura aziendale incentrata sull'inclusione a 360 gradi”.Lapuò essere richiesta da organizzazioni di qualsiasi dimensione e forma giuridica, operanti nel settore pubblico o privato, che desiderano garantire attività lavorative socialmente accettabili. Essa promuove il miglioramento continuo nella gestione dei rischi aziendali e nelle relazioni con tutte le parti interessate, sia interne che esterne.Anche ai cambiamenti sono in itinere, dall’attribuzione di punteggi premiali alle imprese certificate nell’ambito degli appalti pubblici, sino alla promozione della trasparenza salariale ai fini della parità retributiva tra uomini e donne, obiettivo strategico della Direttiva Europea 2023/970, non da ultimo la pubblicazione il 15 maggio scorso della norma ISO 53800:2024 “Guidelines for the promotion and implementation of gender equality and women's empowerment”.