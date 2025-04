La Banca d'Italia ottiene certificazioni per i servizi formativi

(Teleborsa) - La, riguardanti tutti gli ambiti formativi attivi (manageriale, comportamentale, linguistica, tecnico-specialistica e di onboarding). In particolare, le certificazioni sono state rilasciate dall'organismo accreditato di certificazione CSQA e riguardano sia i servizi di formazione, che non rientrano nell'istruzione formale, sia i requisiti per l'apprendimento a distanza.La scelta di chiedere la certificazione, secondo gli standard descritti, si inserisce nel "della Banca d'Italia", si legge in una nota.