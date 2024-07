Intesa Sanpaolo e ACEA: primo accordo in Italia per gestione sostenibile acqua

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hanno siglato ilnei processi produttivi delle aziende, anche in relazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la previsione di unodi Euro.L'accordo ha l’obiettivo di favorire unattraverso forme di, insieme ad investimenti per ilall’interno delle cosiddette comunità idriche, con impatti positivi per l’ambiente, i territori e le imprese.di Euro per supportare le iniziative delle aziende e degli operatori della filiera idrica, nell’ambito deldi euro annunciati dal CEO Carlo Messina per nuovi finanziamenti a sostegno delle iniziative del PNRR.L’accordo è statoda, amministratore delegato ACEA,, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo e, responsabile Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo. Sono inoltre intervenuti, Responsabile Local Public Finance Research Department Intesa Sanpaolo e, senior advisor ACEA che hanno presentato lo studio congiunto, mentre, responsabile CEO Office di ACEA ha illustrato i principi generali di questa collaborazione volta a incentivare comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità. In chiusura l’intervento di, Presidente di Confindustria.Grazie all’accordo,per: offrire, come la soluzione finanziaria S-Loan Progetti Green: l'ad interventi infrastrutturali; ilattraverso il Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo; l’accesso facilitato delle aziende ai bandi europei e nazionali grazie alla; la collaborazione nell’ambito dellaal fine di diffondere una cultura sull’utilizzo sostenibile delle acque;e delle relative competenze nella "Water economy";tramite la promozione di "comunità idriche".Il primo numero dell, presentato oggi, è dedicato al: analizza la situazione attuale ed i vincoli che ne condizionano una maggiore diffusione."La collaborazione con ACEA, oltre alla nostra disponibilità di credito da 20 miliardi per gli investimenti, stimola una nuova cultura della responsabilità - industriale, economica e personale di ciascuno - per un uso sostenibile ma soprattutto per il riuso delle risorse idriche, superando la logica della gestione emergenziale verso una prospettiva di riduzione degli sprechi e circolare", commenta, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo."L’accordo sottoscritto oggi segna un ulteriore passo verso la crescita e lo sviluppo sostenibile di un settore fondamentale per il nostro tessuto industriale e la collettività", ha commentato, responsabile Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo, aggiungendo "chi investe in infrastrutture dedicate al settore idrico ha dimostrato un interesse crescente, anche nel nostro Paese; gli investimenti, infatti, sono aumentati del 15% nel 2021, con un incremento previsto del 10% annuo fino al 2025, soprattuttograzie a progetti di modernizzazione delle infrastrutture e dall'adozione di tecnologie digitali e sostenibili".Per, Amministratore Delegato di ACEA, l'accordo "darà una forte spinta strategica a tutto il nostro sistema produttivo con ricadute positive sulla crescita economica del Paese, considerato che le risorse idriche abilitano il 40 per cento del Pil nazionale. Crediamo che questo accordo possa rappresentare una modalità particolarmente efficace per sostenere le imprese sia da un punto di vista finanziario che industriale".