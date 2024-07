Sesa, Kepler Cheuvreux: risultati in linea con guidance, prevede erosione dell'utile

Sesa

(Teleborsa) - I risultati dell'anno fiscale 2023/24 (terminato ad aprile) di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, sono stati "", confermando i ricavi già preannunciati di 3,2 miliardi di euro e le previsioni sui margini con 106 milioni di euro di utile netto rettificato (103-108 milioni di euro). Lo affermain una nota dopo i conti, in attesa del Virtual Investor Day del pomeriggio.Guardando ai margini, l'rettificato è stato pari a 59 milioni di euro con un margine del 7,3% nel, in linea con lo scorso anno e inferiore alle previsioni, principalmente a causa del diverso mix.Viene fatto notare che Sesa ha inoltre fornito ulteriori informazioni sugli obiettivi 2024/25, prevedendo "" sia dei ricavi che dell'EBITDA (rispettivamente in crescita del 5-10% e del 5-12,5%) ma una diluizione complessiva del margine rettificato dell'utile netto (+2,5-7,5%)."Si prevede tuttavia che l'utile netto aumenterà solo del 2,5-7,5%, probabilmente a causa di(si prevede 100 milioni di euro di deflussi tra capex e investimenti), unae nessun miglioramento materiale negli oneri finanziari", commentano gli analisti.