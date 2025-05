Moltiply, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Hold

Moltiply Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 44,00 euro) ilsu(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, e confermato la" sul titolo visto l'upside potenziale del 6%.Gli analisti affermano che Moltiply ha registrato, con ricavi ed EBITDA in crescita del 25,3% e del 28,9% su base annua, entrambi superiori alle stime (rispettivamente del 6,5% e del 10,5%)., con ricavi in ??crescita del 31% su base annua e margine EBITDA in crescita di 300 punti base al 31,7%, trainato dalla forte leva finanziaria nei settori Assicurazioni e Brokeraggio Creditizio. Moltiply (BPO) è cresciuta del 20% su base annua, sostenuta dal solido andamento dei settori Mutui e Leasing, sebbene i settori Sinistri e Immobili abbiano pesato sui margini., acquisita alla fine del primo trimestre, non ha ancora contribuito, ma i commenti indicano unper l'esercizio 2025 a causa di difficili confronti, con un earn-out ora stimato di 15 milioni di euro (rispetto alla stima di 30 milioni di euro).Kepler ha rivisto lasull'per l'esercizio 2025 in rialzo del 2,4% a 163 milioni di euro, principalmente sulla base di ipotesi di margine più solide per Mavriq (27,2%, +70 punti base rispetto al dato precedente), nonostante l'ipotesi di un contributo di Verivox più debole. La migliore redditività in tutte le linee di business di Mavriq aumenta l'per il 2026-27 di circa il 2%.