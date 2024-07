Standard Ethics: grandi banche italiane tra le migliori in Europa per aspetti ESG

Commerzbank

CaixaBank

KBC Group

Standard Chartered

Natwest Group

Raiffeisen Bank

ABN Amro Bank

FinecoBank

Banco BPM

BPER Banca

BPER Banca

Banca Monte dei Paschi di Siena

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, secondo Standard Ethics, che ha pubblicato i Corporate Standard Ethics Rating (Corporate SER) aggiornati. Il monitoraggio continuo degli analisti di Standard Ethics ha intercettato le continue evoluzioni del settore bancario europeo nel percorso di allineamento alla Sostenibilità., alcune action hanno provocato variazioni al paniere delle maggiori 40 banche europee. Nell'ultimo quarto dell'anno 2023,(EE-) e(E+) hanno ricevuto un Outlook Positivo confermando il progressivo allineamento alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue. Sono stati confermati i rating E ae EE- a, invece, è stato innalzato il rating di Banco Santander a EE- dando seguito all'Outlook Positivo assegnato a gennaio 2021. Primi segnali di crescita anche per, il cui Corporate SER è passato a E (Very Low) da E- (Unsatisfactory). Più recentemente, con il protrarsi delle attività commerciali con la Russia, gli analisti hanno declassato il rating ESG dia E dal precedente E+. Ieri, Standard Ethics ha elevato l'Outlook dia Positivo.Allo stato attuale, ilha unrispetto al 56% dichiarato dall'Annual Report 2023 di Standard Ethics (gennaio 2024), il 38% ha un Not Fully Sustainable Grade. Il 2% ha un Not Sustainable Grade ed il restante 2% ha un rating Pending."Come testimoniato dai dati e dalle action positive degli ultimi 12 mesi, ilnel percorso di allineamento alle indicazioni in materia di Sostenibilità fissate a livello internazionale - si legge nel report - Le spinte legislative e gli orientamenti delle autorità regolatorie hanno accelerato questo movimento permettendo alle banche di seguire una rotta chiara ed uniforme".Nel contesto europeo, "", afferma Standard Ethics: alla solidità economica raggiunta in questi ultimi anni, si somma una maggiore reattività e velocità da parte delle banche italiane nella messa terra delle politiche ESG rispetto ad altri contesti nazionali. Il divario che si registrava tra gli istituti italiani e quelli europei tra il 2010 ed il 2020 è stato ampiamente colmato.Hanno rating, il massimo raggiunto dalle banche europee,. Hanno rating