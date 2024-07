TSMC, utile in aumento del 36% nel secondo trimestre: battute le attese

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato unconsolidato di 673,51 miliardi di dollari taiwanesi (vs attese per 657,6 secondo dati LSEG), undi 247,85 miliardi di dollari taiwanesi (vs attese per 238,8 secondo dati LSEG) e un utile per azione di 9,56 dollari taiwanesi (1,48 dollari statunitensi per ADR) per il, i ricavi del secondo trimestre sono aumentati del 40,1%, mentre l'utile netto e l'EPS sono aumentati entrambi del 36,3%. Rispetto al primo trimestre 2024, i risultati del secondo trimestre hanno rappresentato un aumento del 13,6% dei ricavi e del 9,9% dell'utile netto., i ricavi del secondo trimestre sono stati di 20,82 miliardi di dollari, in aumento del 32,8% su base annua e del 10,3% rispetto al trimestre precedente.Illordo per il trimestre è stato del 53,2%, il margine operativo è stato del 42,5% e il margine di profitto netto è stato del 36,8%.Nel secondo trimestre, ledi wafer da 3 nanometri hanno rappresentato il 15% del fatturato totale dei wafer; 5 nanometri rappresentavano il 35%; 7 nanometri rappresentavano il 17%. Le tecnologie avanzate, definite come tecnologie a 7 nanometri e più avanzate, rappresentano il 67% del fatturato totale dei wafer.