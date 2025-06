Jefferies, utili in calo più delle attese nel 2° trimestre per debolezza equity underwriting

Jefferies

(Teleborsa) - La banca di investimento statunitenseha chiuso ildell'esercizio 2025 (al 31 maggio 2025) con undi 88 milioni di dollari, pari a 0,40 dollari per azione, rispetto ai 145,7 milioni di dollari, pari a 0,64 dollari per azione, dello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti si aspettavano in media un utile di 44 centesimi per azione, secondo le stime di LSEG. Il rendimento del patrimonio netto tangibile rettificato derivante dalle attività continuative è stato del 5,5%, contro il 9,1% dello scorso anno."Idi 1,63 miliardi di dollari per il secondo trimestre riflettono la resilienza dell'attività di investment banking e capital market a servizio completo, in un contesto di significativa incertezza legata alla politica statunitense e agli eventi geopolitici, che hanno rallentato significativamente i livelli di attività nei primi due mesi del trimestre - ha detto il- A maggio, l'economia e i mercati hanno iniziato a fare chiarezza, ripristinando la fiducia degli investitori, e abbiamo registrato un notevole aumento dello slancio"."Dato il solido portafoglio ordini attuale, i livelli di attività complessivi e l'abbondanza di discussioni con i clienti in merito alla formazione di capitale, alle opportunità strategiche e alla loro necessità di effettuare transazioni, siamo", ha aggiunto."I ricavi netti dell'Investment Banking derivanti da Advisory, Equity Underwriting e Debt Underwriting, pari a 786 milioni di dollari per il secondo trimestre, sono aumentati del 6,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente - ha sottolineato Handler - La solida performance del settore Advisory, in crescita del 61%, dovuta principalmente al continuo aumento delle quote di mercato, è stata compensata dai, in linea con una riduzione dell'attività di negoziazione attribuibile alla volatilità del mercato azionario, in particolare nei primi due mesi del trimestre, quando l'attività è stata fortemente limitata. I ricavi netti da sottoscrizione di obbligazioni sono rimasti invariati nel secondo trimestre rispetto al trimestre dell'anno precedente".