Automation Systems (Investindustrial) rileva il controllo di Piovan

(Teleborsa) -società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dalun contratto di compravendita,, corrispondente al 61,17% del capitale sociale al netto delle 2.474.475 azioni proprie in portafoglio.Ilper ciascuna azione compravenduta è pari a 14,00 euro, pertanto il. Tale importo sarà pagato dall’Acquirente a Pentafin al Closing. Il corrispettivo implica una capitalizzazione di mercato dell’Emittente pari a 716 milioni e rappresenta un premio del 13,4% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura di ieri (ultimo giorno prima dell’annuncio), del 20,2% rispetto al prezzo medio ufficiale ponderato dei 6 mesi precedenti alla data dell’annuncio e del 29,6% rispetto al prezzo medio ufficiale ponderato dei 12 mesi precedenti alla data dell’annuncio. Nel caso in cui venisse deliberata la distribuzione di un dividendo prima del Closing, il prezzo per ciascuna azione sarà ridotto di conseguenza di un pari importo., che è attualmente il principale azionista di Piovan,, rilevando una unaA seguito del closing,per ciascuna azione, con l’obiettivo didell’Emittente dall’Euronext Star Milan. E prevista una stabilità dllle cariche sociali, dunqueresterà Presidente Esecutivo eAmministratore Delegato.Automation Systems ha inoltredi compravendita, corrispondente alsociale di Piovan al netto delle azioni proprie. Pertanto, al Closing l’Acquirente deterrà unadel capitale sociale di Piovan, corrispondente al 67,96% del capitale sociale di Piovan al netto delle Azioni Proprie., Presidente dell’Industrial Board di Investindustrial, ha affermato "il gruppo Piovan rappresenta una sintesi perfetta della tipologia di investimenti che Investindustrial predilige: azienda familiare in un settore strategico e in forte evoluzione come quello dei sistemi di automazione, dove il gruppo Piovan rappresenta un’eccellenza nel mondo e su cui Investindustrial intende puntare, con unparticolare focus sulla globalizzazione organica ed inorganica e sulla sostenibilità, tematiche a cui prestiamo da sempre grande attenzione"., Presidente Esecutivo di Piovan, si è detto "molto orgoglioso del percorso di crescita compiuto e dei risultati raggiunti dal gruppo Piovan dalla sua fondazione ad oggi. Nel corso degli ultimi anni, il gruppo Piovan è stato capace di consolidare fortemente il proprio posizionamento come uno dei principali player a livello globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi. Oggi si apre un nuovo capitolo per il futuro del gruppo Piovan ed i suoi collaboratori che verrà scritto insieme ad Investindustrial, un partner internazionale dal forte spirito imprenditoriale di cui condivido visione, valori e attenzione alla sostenibilità".