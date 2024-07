ICOP verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 161 milioni di euro

Alantra

Banco BPM

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 160,7 milioni di euro (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver30 milioni di euro (di cui 27 milioni di euro in aumento di capitale e 2,96 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe); la capitalizzazione sarebbe di 163,7 milioni di euro con l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. In entrambi i casi il dato è calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni ed esclude le azioni PAS non oggetto di ammissione alle negoziazioni.Ildi collocamento è pari a 5,92 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (5,92-6,08 euro per azione).Ilè al 16,82% (escluse le PAS) prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe e 18,33% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe (sempre escluse le PAS).Ilè composto da: Vittorio Petrucco, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Piero Petrucco, Amministratore delegato; Paolo Copetti, Amministratore; Giacomo Petrucco, Amministratore; Castaldi Enrico, Amministratore;Francesco Petrucco, Amministratore; Luciano Bezzo, Amministratore indipendente.Dopo l'ammissione, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, l'è composto da: Cifre S.r.l. all'80,07% delle azioni ordinarie, 81,70% dei diritti di voto; Friulia al 3,11% delle azioni ordinarie, 2,86% dei diritti di voto. Dopo l'ammissione, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe: Cifre al 78,62% delle azioni ordinarie, 80,34% dei diritti di voto; Friulia al 3,05% delle azioni ordinarie, 2,81% dei diritti di voto.L'è prevista il 23 luglio 2024, con ila Piazza Affari il 25 luglio.è l'Euronext Growth Advisor (EGA); Alantra e Banca Akros (gruppo) sono i Joint Global Coordinators; Banca Akros è lo Specialist.