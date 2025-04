ICOP, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,07 euro

ICOP

(Teleborsa) - L'di, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha approvato il2024 e unpari a 0,07 euro per ogni azione, corrispondenti ad un valore complessivo di 2.103.517,50 euro calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (30.050.250, che includono le 27.624.709 azioni ordinarie e le 2.415.541 price adjustment shares).In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto ina partire dal 7 maggio 2025 (c.d. payment date), con data stacco cedola il 5 maggio 2025 (c.d. ex-date). In tal caso avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti di ICOP al termine della giornata contabile del 6 maggio 2025 (c.d. record date).