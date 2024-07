SAAB, ordini record e utili sopra attese per forte domanda militare

Lockheed Martin

(Teleborsa) - Il produttore svedese per la difesaha annunciato utili leggermente superiori alle previsioni nel secondo trimestre.(125 milioni di dollari) nel secondo trimestre, superando di poco gli 1,29 miliardi previsti dagli analisti secondo le stime di LSEG.L’azienda, che produce missili, sottomarini e l'aereo da caccia Gripen ed altri prodotti per la difesa e compete con giganti come la statunitense, la francesee la britannica, si trova ad affrontare una domanda in forte espansione grazie anche alla guerra in Ucraina ed alla recente adesione della Svezia alla NATO .Saab, che vende anche attrezzature per uso civile a clienti qualiha anticipato che glinel trimestre e che il suodi corone.