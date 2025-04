Cina, PMI Caixin manifatturiero marzo sale a 51,2 punti

(Teleborsa) - In crescita l'in, che batte le attese degli analisti. Secondo il sondaggio mensile di, il PMI manifatturiero è sceso a marzo 2025 a quotadai 50,8 precedenti, sopra quindi la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti). Gli analisti si aspettavano 50,6 punti."Il Caixin China General Manufacturing PMI è arrivato a 51,2 a marzo, in aumento di 0,4 punti rispetto al mese precedente. Ciò ha segnato ilnel settore, al ritmo più veloce da novembre - ha sottolineato, senior economist di Caixin Insight Group -. Sia l'che lahanno continuato ad aumentare. I produttori hanno visto i loro sforzi promozionali dare i loro frutti con il miglioramento del mercato. A marzo, la produzione è cresciuta per il 17° mese consecutivo e al ritmo più veloce in quattro mesi, mentre il sottoindice per i nuovi ordini totali è rimasto in territorio espansivo per il sesto mese consecutivo. Lo slancio di crescita della domanda estera registrato a febbraio è stato esteso, con l'indicatore per i nuovi ordini all'esportazione che è salito al punto più alto da aprile scorso".