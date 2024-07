Antitrust a Poste Italiane: apra uffici a concorrenti per vendita di energia elettrica e gas

Poste Italiane

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha deliberato cheha, in quanto ha reso disponibili a PostePay beni e servizi di cui ha disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte nell'ambito del Servizio Universale postale per operare nei, rifiutando di offrire, dietro esplicita richiesta, a A2A Energia e Iren Mercato, concorrenti di PostePay nei mercati interessati, analoga possibilità a condizioni equivalenti.A seguito di approfondimenti svolti in relazione a una, il 30 gennaio 2024 l'Autorità aveva avviato un'istruttoria. A fronte delle relative istanze pervenute in data 9 febbraio 2024, le società A2A Energia e Iren Mercato sono state ammesse a partecipare al procedimento. A fronte delle relative istanze pervenute rispettivamente in data 16 febbraio 2024 e 8 maggio 2024, anche la società Eni Plenitude e AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader (AIGET) sono state ammesse a partecipare al procedimento.Poste Italianeex articolo 8, comma 2-quater a tutti gli uffici postali non ricompresi nel Progetto Polis. Inoltre, Poste Italiane deve nominare un fiduciario incaricato (Monitoring Trustee) del monitoraggio relativo al rispetto degli obblighi.Nel documento dell'AGCM viene anche suggerito che Poste potrebbedegli uffici postali e individuare, per ciascuno di questi e/o per categorie, le modalità di accesso, le condizioni economiche e le procedure trasparenti e non discriminatorie che regoleranno la raccolta delle richieste, l’esame e l'accoglimento delle stesse.