Poste Italiane, ricavi e redditività record nel primo trimestre

Poste Italiane

(Teleborsa) -, colosso italiano delle spedizioni e dei servizi finanziari, ha chiuso ilconpari a 3,2 miliardi di euro, in crescita del 5% anno su anno.In particolare: ricavi del segmento, pacchi e distribuzione pari a 949 milioni (+ 1,6% anno su anno, grazie ad una solida crescita dei ricavi dei pacchi in tutti i segmenti della clientela; ricavi deiammontano a 1,4 miliardi (+5,5%, trainati dal margine di interesse trimestrale più elevato di sempre e da una consistente performance commerciale); ricavi deia 442 milioni (+11,3%, grazie ad una raccolta netta positiva e a una redditività solida nei comparti assicurativi investimenti e previdenza e protezione; ricavi dei servizia 398 milioni (+5%, trainati dalla crescita del transato e dal business dell’energia, sostenuto da una base clienti più ampia).Il risultato operativoha raggiunto 796 milioni di euro, registrando un incremento del 12,8% anno su anno, grazie a maggiori ricavi e alla razionalizzazione dei costi. L'è stato pari a 597 milioni di euro (+19,1%).Ledel gruppo hanno raggiunto 596 miliardi di euro, in crescita di oltre 5 miliardi da dicembre 2024, supportate da una raccolta netta di 1,6 miliardi, a conferma dei trend positivi nel comparto investimenti vita e previdenza.I risultati sonofinanziari e di remunerazione degli azionisti per il 2025, si legge nella nota sui conti.