Brilla Fineco in vetta al FTSE MIB, ancora voci su interesse fondi

Fineco

Zurich

FTSE MIB

leader italiano nell'equity trading

Fineco

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,98%.A fare da assist alle azioni contribuiscono ancora le voci, rilanciate già la scorsa settimana, di un interesse da parte di alcuni fondi di private equity a cui si aggiungerebbe anche il colosso assicurativo elvetico. Tra i fondi interessati vengono indicati Bain, Cvc e Advent.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,62. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,41.