Fineco: l'utile del primo trimestre oltre 164 milioni, sale la raccolta

Fineco

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre con undi 164,2 milioni, in crescita dell'11,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.ammontano a 329,3 milioni di euro, +0,7% anno su anno, grazie alla crescita dell'Investing (+11,3% anno su anno, favorito dall'effetto volumi e dal maggiore contributo di Fineco Asset Management) e del Brokerage (+21,7% anno su anno, grazie all'allargamento della base degli investitori attivi e all'aumento dei volumi di mercato), che ha compensato il calo del margine finanziario (-10,8% anno su anno, guidato da tassi d'interesse più bassi).Lanel mese di aprile è di 1.249 milioni di euro (+48% anno su anno). Il gestito ammonta a 296 milioni., in rialzo del 44,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.Il mix della raccolta si è mostrato in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente: la raccolta gestita è stata pari a 1,1 miliardi(+127,3% a/a), la raccolta amministrata si è attestata a 2,7 miliardi (+7,1% a/a), mentre la raccolta diretta è stata pari a -0,6 miliardi (€-0,8 miliardi nel primo trimestre 2024).“I solidi risultati finanziari del primo trimestre mostrano come Fineco stia proseguendo il proprio percorso di crescita, grazie alladi una clientela sempre più ampia, ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank., per questo il ruolo dei consulenti finanziari si rivela ancora una volta fondamentale per accompagnare i risparmiatori in una pianificazione efficiente, di lungo periodo. Il modello di business di Fineco si completa con il contributo semprepiù rilevante della piattaforma di brokerage, particolarmente apprezzata per la sua efficienza anche dai clienti abituati a interagire con i mercati in fasi di elevata volatilità. Ad aprile i dati di raccolta confermano la tendenza evidenziata in questi primi mesi dell’anno, dimostrandosi robusti e con un asset mix di elevata qualità che attesta la continua spinta a investire da parte dei clienti. Una tendenza a cui ha contribuito anche Fineco Asset Management che, nei primi mesi dell’anno, ha accelerato la propria crescita con l’offerta di nuove soluzioni di investimento sia attive sia passive”.