Buzzi scende in Borsa con downgrade di JPMorgan a Underweight

(Teleborsa) - Seduta negativa a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, dopo che gli analisti dihanno abbassato laa "" da "Neutral", con target price a 33 euro per azione.Gli analisti si aspettano che Buzzi riporti undel primo semestre di 558 milioni di euro, in calo del 3%, "in contrasto con la crescita positiva prevista per altri nomi"Inoltre, le azioni didi Buzzi sono in ritardo rispetto ai suoi omologhi europei e il gruppo italiano rimane esposto in(circa il 7% delle vendite, il 9% dell'EBITDA), dove l'azienda continua ad avere una presenza, anche se senza alcun controllo operativo.registra unarispetto alla vigilia e. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 36,05 e successiva a quota 35,35. Resistenza a 37,11.