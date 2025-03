Buzzi in denaro, assist da analisti

Buzzi

(Teleborsa) - Si muove al rialzoche sta mettendo a segno un modesto profit a +1,2%.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta dagli analisti di JP Morgan. Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il target price, portandolo a 55 euro dai 46 indicati in precedenza.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 49,82 Euro. Primo supporto a 48,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 47,58.