Piazza Affari, i dividendi del 22 luglio 2024

(Teleborsa) - Ilin Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0004412497Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,0045 EURData di pagamento: 24/07/2024ISIN: IT0003217335Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,024 EURData di pagamento: 24/07/2024ISIN: IT0003128367Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,215 EURData di pagamento: 24/07/2024ISIN: IT0003027817Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,1188 EURData di pagamento: 24/07/2024ISIN: NL0015001OI1Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 24/07/2024ISIN: NL0015001OJ9Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 24/07/2024ISIN: IT0000076536Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,923 EURData di pagamento: 24/07/2024