Bastogi, CdA approva i risultati 2024 e convoca l’assemblea

Bastogi

(Teleborsa) - Il bilancio al 31 dicembre 2024 dimostra unconsolidato pari a 18,6 milioni di euro rispetto a 16,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023.La gestione finanziaria registra undi 7,3 milioni di euro rispetto a 7,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Il, spiega la società nella nota dei conti, è principalmente conseguenza dell’andamento dei tassi di interesse.Ildi periodo di pertinenza del Gruppo è positivo di 7,4 milioni di euro rispetto a 3,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Laal 31 dicembre 2024 è pari a 119,9 milioni di euro rispetto a 120,9 milioni di euro al 31dicembre 2023Il consiglio di amministrazione ha quindi deliberato di convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 maggio 2025, in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2025. Gli azionisti di Bastogi saranno convocati per discutere e deliberare sul bilancio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile d’esercizio pari a 118.261 euro, da destinare per il 5% degli utili a riserva legale per un importo pari a 5.913 euro e di distribuire ai soci unin circolazione avente diritto al pagamento del dividendo, con esclusione delle azioni proprie, mediante utilizzo della parte rimanente dell’utile d’esercizio pari a 112.348 euro e parziale utilizzo, per 644.476,47 euro, della riserva utili portati a nuovo pari a euro 10.162.251,65.La distribuzione del dividendo avverrà in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili con stacco della cedola (numero 3) il 21 luglio 2025 e pagamento a partire dal 23 luglio 2025.