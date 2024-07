Agatos, Michele Rizzo acquista il 3,3% del capitale dall'AD

Agatos

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha comunicato che(partner della MR Coperture), entrambe società facenti capo a Michele Rizzo, hafuori mercato in data 18 luglio 2024 a 0,10 euro per azione dall'AD di Agatos Umberto Caprara 1,5 milioni di azioni equivalenti al, per un importo complessivo pari a 150.000 euro.L'acquisto della partecipazione. Infatti, subito dopo la nomina del nuovo CdA di Agatos, Agatos Energia e San Giorgio hanno siglato un accordo quadro per la fornitura da Agatos di 15 MWp di materiali fotovoltaici per un valore prospettico di fatturato Agatos di circa 3 milioni di euro. Tale accordo ha già prodotto ordini e relative consegne."L'ingresso di San Giorgio in Agatos dimostrache possa garantire oltre all'approvvigionamento di materiali ed alla progettazione anche l'installazione, al fine di presentarsi ai clienti con un servizio chiavi in mano - si legge in una nota - A tal proposito, questa collaborazione ha già consentito alle due realtà unite di qualificarsi come fornitori sia a clienti retail che a clienti istituzionali".