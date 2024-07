Julius Baer, Stefan Bollinger (da Goldman Sachs) nuovo CEO

Julius Baer

(Teleborsa) -, importante società svizzera attiva nel wealth management, ha annunciato che, a seguito di una ricerca approfondita, il Board of Directors ha nominatocome. Inizierà il suo nuovo ruolo entro il 1° febbraio 2025.Stefan Bollinger, cittadino svizzero, è attualmentea Londra. È membro dell'European Management Committee e del Global Wealth Operating Group. Sotto la sua guida, negli ultimi cinque anni, le attività di PWM in Europa, Medio Oriente e Africa hanno più che raddoppiato il patrimonio gestito.Il banchiere ha, ricoprendo vari ruoli nei settori trading, strutturazione, vendite, tesoreria e gestione patrimoniale. Durante la sua carriera ha vissuto a Hong Kong, Londra, Lussemburgo, New York e Zurigo. Bollinger è entrato innel 2004 ed è partner da 14 anni. Prima di entrare in Goldman Sachs, ha lavorato pressoa Londra. Ha iniziato la sua carriera presso la Banca Cantonale di Zurigo."Sotto la guida di Stefan, renderemo Julius Baer a prova di futuro come la principale banca privata pure-play e creeremo le migliori condizioni per una crescita sostenibile - ha commentato il Chairman Romeo Lacher - Le nostre priorità per raggiungere questo obiettivo sono creare valore per clienti e azionisti in tutto ciò che facciamo, rafforzare e garantire una gestione del rischio all'avanguardia e promuovere una cultura dell'eccellenza”.