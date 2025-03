Julius Baer aprirà succursale a Milano guidata da Roberto Coletta

Julius Baer

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, importante società svizzera attiva nel wealth management,, avendo ricevuto le necessarie approvazioni normative. L'apertura della nuova sede è prevista entro la prima metà del 2025 e consentirà di seguire da vicino i clienti italiani Ultra-High e High Net Worth, nonché i Family Office con un team dedicato.La nuova succursale fa parte della Banca Julius Baer Europe S.A. in Lussemburgo (Julius Baer Europe). Julius Baer Europe ha già aperto con successoè stato: entrato a far parte di Julius Baer nel settembre 2024, proviene da, dove, dal 2022, era responsabile del Private Bank Italy e membro del Consiglio di amministrazione di Deutsche Bank Italy. Prima di entrare in Deutsche Bank nel 2019, ha lavorato sei anni per Credit Suisse, dove da ultimo ha ricoperto la posizione di responsabile UHNWI Market Area Italy. Roberto Coletta avrà sede a Milano e riporterà a Falk Fischer, CEO Banca Julius Baer Europe S.A."Siamo entusiasti di entrare nel mercato italiano onshore con una presenza locale - ha detto Sonia Goessi, Responsabile per la Svizzera e l'Europa - Questa decisione rafforza il nostro impegno nel seguire i clienti italiani e la nostra posizione di gestore patrimoniale leader in Europa. L'della nuova succursale. Siamo lieti di entrare in questo mercato promettente con una sede propria e di continuare a sviluppare la nostra attività sulla base dei successi delle nostre altre succursali europee".