A2A ed Enfinity Global firmano nuovi PP per 134 MW di energia solare in Italia

Gruppo A2A

(Teleborsa) - Il, tra i più grandi player italiani nella transizione energetica, e, leader nel settore delle rinnovabili, hanno annunciato la firma di nuovi(PPAs) decennali perdi. L'elettricità fornita – equivalente al consumo annuale di circa 86.000 famiglie, evitando oltre 104.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno – sarà prodotta da sei impianti fotovoltaici di Enfinity, situati nelle regioni del Lazio e dell’Emilia-Romagna."Grazie a questa nuova partnership con Enfinity Global, continuiamo a contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori ampliando l’offerta di energia green a disposizione dei clienti del Gruppo” ha dichiarato, Direttore Generazione&Trading di A2A. “Una dimostrazione ulteriore dell’impegno concreto di A2A per favorire il processo di decarbonizzazione del Paese, in linea con la nostra strategia”."Siamo onorati di espandere la nostra relazione con A2A. Questo accordo rappresenta una pietra miliare significativa per il mercato e segna un percorso per fornire energia pulita, stabile e conveniente all'Italia, contribuendo al piano di transizione energetica 2030 del Paese e rispondendo alle sue esigenze emergenti." ha commentato, CEO di Enfinity Global.I primi PPA firmati nell’ottobre 2023 prevedevano il ritiro da parte del Gruppo A2A di energia prodotta dadi Enfinity nel Lazio, per un totale di 97 MW. Questo nuovo accordo dimostra la crescente relazione tra le due aziende e l’impegno condiviso per contribuire ad accelerare la transizione energetica.