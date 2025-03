A2A, CdA approva conti 2024: utile a 816 milioni. Mazzoncini: investiti quasi 3 miliardi, record storico

A2A

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2024 con undi 816 milioni di euro in crescita del 29% rispetto al 2023 eper 2,94 miliardi. Sono i dati definitivi approvati oggi dal CdA a seguito dei risultati preliminari diffusi lo scorso 20 febbraio.Nel corso dell'esercizio, il gruppo ha realizzato, con una crescita netta dell'organico di 819 unità. Confermato il calo del 13% deiProposto all’assemblea degli azionisti unrispetto al dividendo distribuito lo scorso anno (0,0958 euro per azione)."I risultati approvati oggi, consolidano il ruolo di A2A nel settore industriale e infrastrutturale del nostro Paese.. Nell’ultimo anno la generazione da fonti rinnovabili ha rappresentato circa il 50% della nostra produzione totale, in crescita rispetto al 2023: abbiamo quindi potuto offrire al mercato maggior quantità di energia green, un fattore importante per il processo di decarbonizzazione e la stabilizzazione dei prezzi a beneficio di famigliee imprese” commenta“le attività che abbiamo realizzato ci hanno consentito di raggiungere un EBITDA superiore a 2,3 miliardi e un utile netto superiore a 800 milioni. Questo ci permette di proporre alla prossima assemblea un dividendo pari 0,10 euro per azione in crescita del 4,4%. Il Gruppo ha anche creato nuove opportunità occupazionali con oltre 1.600 nuovi dipendenti che, con la loro professionalità hanno contribuito al raggiungimento di queste ottime performance. La volontà di condividere e coinvolgere tutti i colleghi, parte attiva di questo percorso di crescita si concretizza anche nel Piano di azionariato diffuso che proporremo alla prossima Assemblea degli azionisti".