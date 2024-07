BCG: 1 azienda su 5 in Europa ha bisogno di trasformarsi per sopravvivere

(Teleborsa) - Gestire un'azienda in Europa negli ultimi anni non è stato facile:hanno spinto le realtà ad adattarsi per rimanere in vita, mentre sono aumentate le dichiarazioni di insolvenza, precisamente dell’. In risposta a queste sfide, diventa sempre più accentuata lanelle strutture organizzative, nei processi operativi e nelle strategie di mercato. Una significativa percentuale di aziende europee sta infatti affrontando pressioni crescenti perÈ quanto emerge dall’ultimointitolato "Why One in Five European Companies Needs to Transform", che fa il punto sulle prestazioni e la stabilità finanziaria di oltre 2.000 aziende pubbliche, con un focus su Austria, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia).Dalla fotografia emerge che circaa causa di prestazioni operative deboli o instabilità finanziaria che, in. Per alcune aziende europee, la pressione è ancora più forte: circa una su quindici (7%) ha superato la necessità di una trasformazione e deve ora considerare misure drastiche per ristrutturare sia le operation che il bilancio."Laè un processo complesso che richiede non solo l'adozione di nuove tecnologie e processi, ma anche un cambiamento culturale all'interno dell'organizzazione". Afferma. "Le aziende devono essere pronte a ridefinire le. Solo attraverso un approccio integrato e strategico sarà possibile affrontare efficacemente le pressioni esterne e prosperare in un ambiente competitivo in continua evoluzione".Nel corso dell'ultimo anno, l'importanza dellaanche nelle narrazioni aziendali. Utilizzando l', BCG ha rilevatodelle menzioni di trasformazione nelle dichiarazioni aziendali e nei documenti pubblici dal primo trimestre del 2023 al primo trimestre del 2024. Anche i riferimenti alle necessità di ristrutturazione sono cresciuti del 16% nello stesso periodo. Alcune regioni, come i paesi nordici e la Germania, stanno affrontando pressioni particolarmente elevate, con rispettivamente il 27% e il 33% delle aziende che necessitano di trasformarsi urgentemente.Tra i Paesi che sentono maggiormente la spinta perin cui circa una azienda su quattro rileva difficoltà (27%). In Germania e Austria, il numero sale a una su tre aziende (33%), significativamente al di sopra della media europea (21%). Nei Paesi del sud Europa, tra cui l’Italia, la situazione è in leggero miglioramento, sebbene rimanga critica. La percentuale di aziende sotto pressione per trasformarsi è infatti diminuita del 10% rispetto al 2023 arrivando oggi al 16%, mentre il 6% subisce pressioni per ristrutturare.In particolare, il settore immobiliare vede l’urgenza maggiore, con oltre la metà delle aziende (52%) che necessitano di una trasformazione radicale e unQuesto tasso è più di due volte superiore a qualsiasi altro settore analizzato. Vi sono poi le telecomunicazioni, con il 17% delle aziende sotto pressione per trasformarsi ea causa delle spinte inflazionistiche che portano sia i consumatori che le aziende a ridurre i propri budget per prodotti e servizi. Infine, il comparto retail, con il 20% delle aziende ad affrontare pressioni per la trasformazione e il 17% per la ristrutturazione. Lee lo spostamento continuo verso l'e-commerce, che porta i rivenditori a non giustificare grandi reti di negozi fisici.In Italia, questa situazione è ulteriormente complicata dal fatto che la gran parte delle aziende è costituita da piccole e medie imprese che, per le dimensioni ridotte e con una struttura gestionale meno formale (spesso sono a conduzione familiare), incontrano maggiori difficoltà nel rilevare tempestivamente i segnali di crisi e nel prendere provvedimenti adeguati.Come spiegai: "Le PMI italiane tendono ad avere risorse limitate per l'analisi e il monitoraggio finanziario, il che rende più difficile identificare i problemi operativi e finanziari prima che diventino gravi. Inoltre, lada dinamiche personali e legami emotivi, anziché basate su analisi oggettive e dati concreti. Questo può ritardare l'adozione di misure correttive necessarie per affrontare per tempo le sfide economiche e tecnologiche in continua evoluzione".Nonostante il nostro Paese abbia sfide più complesse per le PMI, "il messaggio è che l'Italia, è messa meno peggio rispetto al resto dell’Europa – conclude Biscarini. Tuttavia, è cruciale continuare ad agire in modo preventivo per. Le nuove regolamentazioni, come la composizione negoziata, rappresentano strumenti fondamentali per supportare le aziende in difficoltà e prevenire le insolvenze".