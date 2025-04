BCE, Holzmann: non sappiamo in che direzione orientare politica monetaria con incertezza

(Teleborsa) - "Non vedevamo questa incertezza da anni.e, di conseguenza, non sappiamo ancora in quale direzione sia meglio orientare la politica monetaria". Lo ha affermato, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a CNBC a margine delle riunioni di primavera del FMI e della Banca Mondiale.Parlando dell'ultima riunione di aprile, Holzmann ha detto: "La mia valutazione è che in quel momento non era ancora chiaro in quale misura fossero state adottate contromisure tariffarie. Perché con le contromisure in Europa, i prezzi potrebbero essere aumentati. Senza contromisure, è molto probabile che la pressione sui prezzi sia al ribasso. E per il momento,"."Questa elevata incertezza, quella che abbiamo attualmente, si riscontra ovunque - ha detto Holzmann, considerato uno dei membri più hawkish del consiglio direttivo - La si riscontra a livello di crescita. La si riscontra a livello di scambi, negli indicatori dei mercati finanziari. Quindi, al momento, analizziamo tutto e cerchiamo di dargli un senso. Ma. Abbiamo bisogno di decisioni".