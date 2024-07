Deutsche Bank, secondo trimestre in perdita dopo accantonamento per cause legali

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, la più grande banca tedesca, ha registrato undi 411 milioni di euro per il secondo trimestre del 2024, o 1,7 miliardi di euro escludendo unprecedentemente annunciato di 1,3 miliardi di euro per il contenzioso relativo all'acquisizione di Postbank. Ciò si confronta con un utile prima delle imposte di 1,4 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023.La(la prima perdita in quattro anni) è stata di 143 milioni di euro. Ciò si confronta con un utile di 763 milioni di euro dell'anno precedente, ed è stato migliore delle aspettative degli analisti che prevedevano una perdita di circa 280 milioni di euro.sono cresciuti del 2% su base annua a 7,6 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2024, con commissioni in crescita a doppia cifra e margine di interesse stabile nei segmenti chiave del portafoglio bancario.I ricavi netti disono stati pari a 2,6 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto al secondo trimestre del 2023. La crescita è stata trainata principalmente dal raddoppio dei ricavi di Origination & Advisory a 585 milioni di euro, con ricavi di consulenza in crescita di quasi tre volte e Debt Origination in crescita dell'88% su base annua. I ricavi nel reddito fisso e valute () sono diminuiti del 3% a 2,1 miliardi di euro.I ricavi netti dellasono stati pari a 2,3 miliardi di euro, in calo del 3% su base annua. Nel secondo trimestre i ricavi netti dell'sono stati pari a 663 milioni di euro, in crescita del 7%."Questi risultati riflettono la forza operativa di Deutsche Bank - ha affermato il- Nella prima metà dell'anno la nostra redditività sottostante è stata la più alta dal 2011, il che dimostra il successo della nostra esecuzione strategica. Abbiamo dato un forte slancio alla nostra clientela in tutte le nostre attività e questo, insieme al nostro solido coefficiente di capitale e alla continua disciplina di costi e rischi, ci mantiene sulla buona strada verso il raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2025 e dei nostri impegni di distribuzione nei confronti degli azionisti".