Deutsche Bank, utile sale del 39% nel primo trimestre. Sewing: record degli ultimi 14 anni

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, colosso bancario tedesco, ha registrato une di 2,8 miliardi di euro per il, in crescita del 39% su base annua, trainato da una crescita del 10% dei(a 8,5 miliardi di euro) e da un calo del 2% degli oneri non finanziari. L'è cresciuto del 39% su base annua, raggiungendo i 2,0 miliardi di euro."Siamodei risultati del primo trimestre, che ci pongono sulla buona strada per raggiungere tutti i nostri obiettivi per il 2025 - ha dichiarato il- Il nostro miglior utile trimestrale degli ultimi quattordici anni, ottenuto grazie alla crescita dei ricavi combinata con la riduzione dei costi, dimostra che la nostra strategia Global Hausbank sta funzionando bene. Questo ci pone in una posizione di forza per supportare i nostri clienti in un contesto geopolitico e macroeconomico in rapida evoluzione".La divisioneha registratto: utile ante imposte di 632 milioni di euro, in crescita del 3% su base annua, con un RoTE post-imposte del 14,4% e un cost/income ratio del 62%.: utile ante imposte in crescita del 22% su base annua a 1,5 miliardi di euro, con un RoTE post-imposte del 18,0% e un cost/income ratio del 49%.: utile ante imposte di 490 milioni di euro, in crescita del 43% su base annua, con un RoTE post-imposte dell'8,3% e un cost/income ratio del 71%.: utile ante imposte in crescita del 67% su base annua a 204 milioni di euro, con un RoTE post-imposte del 22,1% e un cost/income ratio del 64%."Nel primo trimestre del 2025, abbiamo registrato un forte slancio negli utili grazie a una crescita del fatturato a due cifre e a una costante disciplina dei costi, beneficiando dei benefici derivanti da un'esecuzione coerente della strategia - ha sottolineato il- Il nostro solido bilancio in tutti i parametri, incluso un coefficiente patrimoniale CET1 del 13,8%, ci posiziona bene per affrontare mercati instabili e ci fornisce una solida base per portare la redditività di Deutsche Bank a un livello superiore nei prossimi anni".L'è stato di 471 milioni di euro, pari a 39 punti base sui crediti medi, rispetto ai 439 milioni di euro del primo trimestre del 2024 e ai 420 milioni di euro del trimestre precedente. Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 () si è attestato al 13,8% nel trimestre, invariato rispetto al trimestre precedente e in aumento rispetto al 13,4% registrato alla fine del primo trimestre del 2024.In vista dell'assemblea generale del 22 maggio 2025, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza hanno proposto il pagamento di unin contanti di 0,68 euro per azione per l'esercizio 2024, in aumento del 50% rispetto all'anno precedente, portando le distribuzioni di capitale totali nel 2025 a 2,1 miliardi di euro, incluso il programma di riacquisto di azioni proprie da 750 milioni di euro recentemente avviato dalla banca.