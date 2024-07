Europa, boom delle obbligazioni ESG societarie nel primo semestre

Iberdrola

(Teleborsa) - Lesono aumentate fino a raggiungere l'equivalente didel 2024, tenendo il passo con la forte attività complessiva del mercato e stabilizzandosi a circa il 25% dei volumi obbligazionari totali. Lo afferma Scope Ratings in una ricerca sul tema, affermando di aspettarsi che le emissioni ESG per l'intero anno crescano del 40% su base annua.Le aspettative di emissioni più elevate tengono conto dell'aumento del 30% su base annua nel primo semestre del 2024 e dei volumi più deboli nella seconda metà del 2023. Le proiezioni sono supportate dalenergetica e dalla ripresa delle emissioni dal settore immobiliare, si legge in una nota.Nelle discussioni di Scope Ratings con diversi emittenti nel suo universo di copertura, in merito alla loro preferenza per le obbligazioni ESG rispetto alle obbligazioni standard, il messaggio comune è che, ovvero acquisire credibilità con i propri sforzi ESG piuttosto che perseguire rendimenti migliori (greenium), poiché questi ultimi non sono significativi.Alla domanda sulla loro preferenza per i green bond rispetto ad altri tipi ESG, gli emittenti hanno affermato che ciò è dovuto al fatto che i. L'utility francese EDF ha affermato che il suo framework sui green bond "è visto come un forte strumento di lavoro che offre trasparenza al mercato"., l'utility spagnola, ha affermato che l'approccio dell'utilizzo dei proventi funziona molto bene per loro perché hanno; l'impatto diretto sulla sostenibilità viene misurato, verificato esternamente e rendicontato. I green bond, ha aggiunto la società, forniscono agli investitori un impatto più preciso sul rendimento dei loro investimenti. Ma il meccanismo di incremento in caso di sottoperformance dei KPI legati ai fattori ESG sottostanti i framework dei(SLB) fornisce un incentivo controverso per gli investitori a guadagnare rendimenti aggiuntivi.Scope Ratings scrive che la maggior parte degli emittenti di obbligazioni ESG sono aziende con ampi portafogli di asset materiali. Pertanto, le loro prospettive sui green bond potrebbero non necessariamente applicarsi alle aziende in transizione o che operano in altri settori, che adottano modelli di business asset-light.I green bond delle società europee sono aumentati del 60% nel primo semestre del 2024 su base annua, si legge nell'analisi firmata da Eugenio Piliego e Anne Grammatico. Ciò si spiega con la crescita delle emissioni da parte delle(40 miliardi di euro di obbligazioni ESG, in aumento di 13 miliardi di euro su base annua) e delle società(11 miliardi di euro, in aumento di 7 miliardi di euro su base annua), che costituivano circa il 55% dei attività totale delle obbligazioni societarie ESG nel primo semestre.I green bond sono lo strumento preferito anche in Nord America e in Asia, sebbene - con appena il 5% dell'emissione obbligazionaria totale - entrambe le regioni continuino a restare sostanzialmente indietro rispetto all'Europa. Inel primo semestre. Ciò, secondo il report, non era legato al settore ma guidato dal