ESMA avvia consultazione su nuove regole per fornitori di rating ESG

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha pubblicato unsulla bozza di Norme Tecniche di Regolamentazione (RTS) ai sensi del Regolamento sui rating ESG.La bozza di RTS riguarda i seguenti aspetti che si applicano ai: le informazioni che devono essere fornite nelle domande di autorizzazione e riconoscimento; le misure e le garanzie che devono essere attuate per mitigare i rischi di conflitti di interesse all'interno dei fornitori di rating ESG che svolgono attività diverse dalla fornitura di rating ESG; le informazioni che devono essere divulgate al pubblico, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati, nonché agli utilizzatori dei rating ESG.L'ESMA prenderà in considerazione i riscontri ricevuti in seguito alla consultazione2025 e prevede di pubblicare una relazione finale e di presentare la bozza di RTS alla Commissione Europea per l'