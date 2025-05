Parigi: si concentrano le vendite su Kering

multinazionale del lusso

CAC40

Kering

indice di Parigi

colosso del lusso

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,10% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 180,5 Euro. Supporto a 175. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 186.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)