American Airlines taglia previsioni di profitto annuale, cambia strategia di vendita

American Airlines

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 con iltrimestrale più alto di sempre, pari a 14,3 miliardi di dollari. L'utile netto è stato di 717 milioni di dollari, ovvero 1,01 dollari per azione. Escludendo le voci straordinarie, l'utile è stato di 774 milioni di dollari, ovvero 1,09 dollari per azione (sopra le attese degli analisti per 1,05 dollari)."American ha una flotta, una rete e un prodotto costruiti per fornire risultati, maa causa della nostra precedente strategia di vendita e distribuzione e di uno squilibrio tra domanda e offerta interna - ha affermato il- Stiamo affrontando questa sfida a testa alta, con azioni chiare e decisive per realizzare una strategia che massimizzi i nostri ricavi e la nostra redditività e, soprattutto, che renda facile per i clienti fare affari con American. Quando torneremo al livello di generazione di ricavi che sappiamo di poter raggiungere, e unendo questo alla nostra affidabilità operativa e alla migliore gestione dei costi della categoria, sbloccheremo un valore significativo".Con riguardo alla guidance, American afferma di averper migliorare la performance dei ricavi, tuttavia, la precedente strategia di vendita e distribuzione della società continuerà a influenzare le performance dei ricavi e gli utili per il resto dell'anno. La compagnia prevede ora uncompreso tra 0,70 e 1,30 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 2,25-3,25 dollari per azione.