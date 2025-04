American Airlines ritira guidance 2025 per incertezza sulla domanda

American Airlines

(Teleborsa) -ha registrato undi 12,6 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025. Il fatturato unitario totale è aumentato dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2024, trainato dalla continua solidità del fatturato unitario internazionale, in crescita del 2,9% su base annua a fronte di una capacità inferiore dello 0,8% su base annua, e dalla continua crescita dei ricavi premium e fedeltà.La società ha registrato undel -2,2%. Escludendo l'impatto delle poste straordinarie, la società ha registrato un margine operativo rettificato del -1,6%. Laè stata del 473 milioni di dollari, pari a -0,72- dollari per azione. Escludendo le poste straordinarie, la perdita netta è stata di 386 milioni di dollari, pari a -0,59 dollari per azione."Le azioni intraprese da American negli ultimi anni per rinnovare la nostra flotta, gestire i costi e rafforzare il nostro bilancio ci posizionano bene per l'incertezza che il nostro settore sta affrontando - ha dichiarato il- La resilienza del team di American Airlines, unita agli investimenti che abbiamo effettuato per differenziare la nostra rete, i nostri prodotti e la customer experience, ci dà un'estrema fiducia nella nostra capacità di affrontare il contesto attuale e di conseguire risultati solidi a lungo termine".In base all'attuale andamento della domanda, alle attuali previsioni sui prezzi del carburante e all'esclusione dell'impatto delle voci straordinarie, la società prevede che l'utile rettificato per azione del secondo trimestre 2025 sarà compreso tra 0,50 e 1,00 dollari. Al momento, la società. American intende fornire un aggiornamento sull'intero anno man mano che le prospettive economiche diventeranno più chiare.