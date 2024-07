Fine Foods, Giorgio Ferraris si dimette da AD. Pietro Oriani nuovo DG

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha comunicato chedalla carica diper sopraggiunte ragioni personali. Le dimissioni avranno efficacia a decorrere dalla data di approvazione della Relazione finanziaria semestrale (riunione del CdA prevista per il 13 settembre). Ferraris detiene 120.000 azioni ordinarie.Il CdA ha quindi ha nominato con decorrenza dal 2 agosto 2024qualeOriani è un manager conche ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e leadership in ambito finance e in diversi settori del Gruppo, nel 2011 è entrato nel Gruppocome Direttore Amministrazione, Controlling e Reporting del Gruppo, diventandone nel 2018 Group CFO.Il Consiglio ha espresso una preliminaredi cooptarlo quale Consigliere e nominarlo Amministratore Delegato nel corso della riunione del 13 settembre 2024.