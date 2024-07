La SIA, valore della produzione in calo a 7 milioni di euro nel primo semestre

La SIA

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha chiuso ilcon unper oltre 7 milioni di euro, in calo del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La variazione marginale riflette l'inerzia nell'avvio delle commesse più importanti delle nuove linee di business, che andranno a regime nel secondo semestre dell'anno, si legge in una nota.Laal 30 giugno 2024 è pari a 3,7 milioni di euro, con un decremento rispetto al 31 marzo 2024 di circa 2,1 milioni di euro generato, per 1,5 milioni di euro dal pagamento dei dividendi agli azionisti, e per 0,6 milioni di euro dall'andamento della gestione ordinaria del secondo trimestre.Ilal 30 giugno 2024 si attesta a 35 milioni di euro, in calo rispetto al primo semestre 2023 (36,9 milioni, -4%). Rispetto all'ammontare del primo trimestre 2024 (36,3 milioni di euro) sono stati trasformati in ricavi circa 6 milioni di euro e acquisiti nuovi ordini per 5 milioni di euro. Rispetto a marzo 2024 l'hard backlog, al 30 giugno 2024, si conferma rappresentare il 34% del backlog complessivo in incremento rispetto al 30 giugno 2023 del 9%."Nel 2024 si è consolidata l', così come programmato lo scorso anno e ampiamente sottolineato in fase di IPO - ha commentato l'- Ciò ha portato ad un forte incremento del contributo alla Produzione dovuto alle attività relative al settore Civile, ed in particolare al Civile Pubblico, a fronte di un decremento della componente Telco. Positivo anche l'apporto delle attività svolte sulle fonti rinnovabili in linea con le attese".