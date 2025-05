Fine Foods, EBITDA Adjusted record di 10,2 milioni di euro nel primo trimestre

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso ildel 2025 conche ammontano a 63 milioni di euro, in lieve contrazione rispetto ai 65,6 milioni del Q1 2024.L'raggiunge 10,2 milioni di euro, con una crescita del 15% rispetto a 8,9 milioni del pari periodo 2024. L'EBITDA del Gruppo si attesta a 9,9 milioni di euro, segnando un incremento dell'11,6% rispetto a 8,9 milioni del Q1 2024. L'è pari al 16,2%, in significativo miglioramento rispetto al 13,5% del Q1 2024. Ilè di 4,3 milioni di euro e segna un progresso rispetto ai 2,8 milioni del Q1 2024. Il Risultato di Periodo è pari a 4 milioni di euro, rispetto ai 2,8 milioni del Q1 2024.Ladel Gruppo al 31 marzo 2025 è pari a 43,7 milioni di euro, rispetto ai 35,3 milioni del 31 dicembre 2024 principalmente per gli investimenti straordinari del periodo."Il primo trimestre 2025 mostra valori di EBITDA Adjusted e di EBITDA Margin Adjusted che sono i migliori di sempre, nonostante una lieve flessione del fatturato - commenta l'- Come già evidenziato, la natura del business non implica una crescita lineare dei ricavi trimestre dopo trimestre, tuttavia il portafoglio ordini positivo per l'anno in corso e gli accordi pluriennali in essere supportano la previsione di mantenere i trend storici di crescita sia in termini di ricavi sia di marginalità".