USA, PIL 2° trimestre sorprende in positivo con +2,8%

(Teleborsa) - Aumenta più del previsto l'economia statunitense neldell'anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati preliminari, ilsu base trimestrale, contro una crescita del 2% attesa dagli analisti e rispetto al +1,4% del trimestre precedente.L'aumento del PIL reale riflette principalmente l', degli investimenti in scorte private e degli investimenti fissi non residenziali. Le importazioni, che rappresentano una sottrazione nel calcolo del PIL, sono aumentate.Il PCE price index, una misura dell'inflazione, si attesta al 2,6% (dal 3,4%), mentre l'registra un +2,9%, rispetto al +3,7 del trimestre precedente e al +2,7% atteso dagli analisti.