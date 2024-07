BASF, EBITDA adjusted stabile nel 2° trimestre. Pressione sui prezzi

BASF

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle più grandi al mondo nel settore della chimica, ha registrato unpari a 16,1 miliardi di euro nel, 1,2 miliardi di euro in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (17,3 miliardi di euro). Il principale motore di questo sviluppo è stato il calo dei prezzi in tutti i segmenti, ma soprattutto in quello delle tecnologie di superficie. Gli effetti valutari negativi e gli effetti minori del portafoglio hanno contribuito al calo delle vendite. Volumi leggermente più alti hanno avuto un impatto positivo sulle vendite.Con 2,0 miliardi di euro, l'si è attestato al livello del secondo trimestre del 2023. Ciò è attribuibile principalmente al notevole aumento degli utili nei settori Soluzioni industriali, Prodotti chimici e Nutrizione & Care, principalmente grazie ad un margine di contribuzione più elevato. A ciò si contrappone un notevole calo degli utili nel segmento Agricultural Solutions, dovuto principalmente alla diminuzione dei volumi e ai prezzi più bassi del glufosinato-ammonio. L'EBITDA ammonta a 1,6 miliardi di euro, vs 1,9 miliardi di euro dello stesso periodo dell'anno precedente."Nel complesso, lo sviluppo dell'EBITDA ante special item nel secondo trimestre del 2024 è stato in linea con le nostre aspettative e il consenso degli analisti - ha affermato il- Abbiamo assistito alla continuazione della dinamica del primo trimestre, caratterizzata da uno slancio positivo dei volumi nella maggior parte delle nostre attività.".Ilè stato di 471 milioni di euro, dopo 905 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.BASF ha confermato lepubblicate nel Report 2023: EBITDA ante special item compreso tra 8,0 e 8,6 miliardi di euro, free cash flow compreso tra 0,1 e 0,6 miliardi di euro.